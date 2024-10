Gray Sorrenti, la nuova fidanzata di Romeo Beckham dal cognome famoso (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Potrebbe esserci anche lo zampino di mamma Victoria nella nuova frequentazione di Romeo Beckham. Il secondogenito dei Becks, 22 anni, archiviata la lunga storia d’amore con la modella Mia Regan, è stato paparazzato mentre si scambiava un appassionato bacio con Gray Sorrenti nelle strade della Grande Mela. Lei è la figlia di Mario Sorrenti, noto fotografo di moda. Nonché amico personale dell’ex Posh Spice. GUARDA LE FOTO Romeo Beckham e Mia Regan sono i nuovi David e Victoria: le foto Romeo Beckham in love con Gray Sorrenti Gray, ad appena 23 anni, si è già fatta un nome nel mondo della moda. Ha scattato campagne per Calvin Klein, Saint Laurent, Harper’s Bazaar, WSJ Magazine e i-D, e i suoi lavori sono apparsi su cartelloni pubblicitari a New York, Los Angeles e Parigi. Amica.it - Gray Sorrenti, la nuova fidanzata di Romeo Beckham dal cognome famoso Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Potrebbe esserci anche lo zampino di mamma Victoria nellafrequentazione di. Il secondogenito dei Becks, 22 anni, archiviata la lunga storia d’amore con la modella Mia Regan, è stato paparazzato mentre si scambiava un appassionato bacio connelle strade della Grande Mela. Lei è la figlia di Mario, noto fotografo di moda. Nonché amico personale dell’ex Posh Spice. GUARDA LE FOTOe Mia Regan sono i nuovi David e Victoria: le fotoin love con, ad appena 23 anni, si è già fatta un nome nel mondo della moda. Ha scattato campagne per Calvin Klein, Saint Laurent, Harper’s Bazaar, WSJ Magazine e i-D, e i suoi lavori sono apparsi su cartelloni pubblicitari a New York, Los Angeles e Parigi.

