Ilgiorno.it - Fuga dai bus. L’Agenzia Tpl chiede aiuto all’Università

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Non solo si fatica a trovare nuovi autisti, ma a volte se ne vanno pure quelli che già ci sono. Li si perde a vantaggio del settore logistica, perché i contratti non sono più appetibili, per le condizioni di lavoro difficili, anche per il clima di tensione che spesso si respira tra passeggeri sempre più scontenti del servizio. Li si perde perché i conducenti non scarseggiano soltanto in Brianza, a Milano e in Lombardia, ma anche nel Meridione, dove qualcuno ha iniziato a tornare, potendo svolgere lo stesso lavoro nei luoghi d’origine e senza dover fronteggiare il costo della vita del nord Italia. Per capire meglio il fenomeno e pensare possibili soluzioniTpl del bacino della città metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia sta avviando uno studio insiemedi Milano Bicocca e ad altre agenzie che si occupano di trasporto pubblico locale.