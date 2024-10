Frosinone, 16enne accoltellato all’uscita di scuola: è grave (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un ragazzo di 16 anni è stato ferito gravemente con una coltellata all’addome oggi 16 ottobre dopo essere uscito dalla scuola a Ferentino, in provincia di Frosinone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Da una prima ricostruzione sembra che il giovane sia stato colpito da un coetaneo dopo una lite fuori dal liceo. Il ferito Imolaoggi.it - Frosinone, 16enne accoltellato all’uscita di scuola: è grave Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un ragazzo di 16 anni è stato feritomente con una coltellata all’addome oggi 16 ottobre dopo essere uscito dallaa Ferentino, in provincia di. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Da una prima ricostruzione sembra che il giovane sia stato colpito da un coetaneo dopo una lite fuori dal liceo. Il ferito

Frosinone - 16enne accoltellato fuori da scuola : è grave. Il giovane è stato trasferito al Gemelli di Roma - . Un 16enne è stato accoltellato al culmine di una lite avvenuta al di fuori del liceo Martino Filetico a Ferentino, in provincia di Frosinone. È accaduto intorno alle ore 14 di oggi, mercoledì 16 ottobre. Il ragazzo sarebbe in gravi condizioni. Le forze dell’ordine starebbero cercando un minorenne di Alatri, sospettato di aver sferrato il colpo. (Open.online)

Sedicenne accoltellato davanti scuola a Ferentino (Frosinone) - è grave. Individuato un minorenne - In pochi minuti sono intervenuti i carabinieri. Non è in pericolo di vita. Un liceale di 16 anni è finito in ospedale dopo essere stato accoltellato durante una lite avvenuta davanti al liceo Martino Filetico a Ferentino, in provincia di Frosinone. La vittima è stata trasferita d’urgenza in elicottero al Policlinico Gemelli di Roma dove è stato operato alla milza. (Ilfattoquotidiano.it)

