Firenze, torna il festival dei concerti della liuteria toscana (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Firenze, 16 ottobre 2024 - I protagonisti saranno loro, gli strumenti: preziose opere uscite dalle botteghe di maestri liutai, sia del passato che contemporanei, a cui è dedicato il festival dei concerti della liuteria toscana tra '700 e '900. Quindici serate, da ottobre a dicembre a Firenze, in cui ascolteremo violini, violoncelli, contrabbassi e altri strumenti realizzati o restaurati da artigiani toscani e non solo. Grandi strumenti per grandi interpreti: tra gli ospiti di questa edizione 2024 spiccano i pianisti Bruno Canino, Giuseppe Andaloro, Gloria Campaner e Francesco Nicolosi, le star del contrabbasso Alberto Bocini e Antonio Mercurio, i giovani talenti del violino Indro Borreani e Giovanni Andrea Zanon, insieme al prestigioso Quartetto d'Archi del Teatro alla Scala. La direzione artistica del festival è affidata al Maestro Giuseppe Lanzetta.

