Firenze: 13enne si presenta a scuola con un’ascia. Interviene la polizia (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La polizia di Stato è intervenuta in una scuola a Firenze perché era stata segnalata al 112 Nue la presenza di uno studente di 13 anni in possesso di un'ascia L'articolo Firenze: 13enne si presenta a scuola con un’ascia. Interviene la polizia proviene da Firenze Post. .com - Firenze: 13enne si presenta a scuola con un’ascia. Interviene la polizia Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ladi Stato è intervenuta in unaperché era stata segnalata al 112 Nue la presenza di uno studente di 13 anni in possesso di un'ascia L'articolosiconlaproviene daPost.

