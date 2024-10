Film Ex dove è stato girato? Le location a Roma della commedia con Claudio Bisio (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ex è uno dei tanti Film girati a Roma. Si tratta di una commedia diretta co-sceneggiata da Fausto Brizzi, uscita nel 2009. La pellicola è stata prodotto da Italian International Film, in coproduzione con la società francese Mes Films ed in collaborazione con Rai Cinema. Tra gli attori di spicco vi è Claudio Bisio. Ecco quali sono le location scelte nella Capitale. Dov’è stato girato il Film Ex? Le location a Roma Le riprese del Film Ex sono iniziate il 15 luglio 2008 e terminate il 4 ottobre e la maggior parte della pellicola è stato girata in quel di Roma. Tra le varie location della capitale ritroviamo il Cimitero del Verano e poi ancora la chiesa dei Santi Domenico e Sisto. Qui sono avvenute le riprese della scena del funerale di Michela e del matrimonio tra Corrado e Elisa. Leggi tutta la notizia su Funweek.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ex è uno dei tantigirati a. Si tratta di unadiretta co-sceneggiata da Fausto Brizzi, uscita nel 2009. La pellicola è stata prodotto da Italian International, in coproduzione con la società francese Mess ed in collaborazione con Rai Cinema. Tra gli attori di spicco vi è. Ecco quali sono lescelte nella Capitale. Dov’èilEx? LeLe riprese delEx sono iniziate il 15 luglio 2008 e terminate il 4 ottobre e la maggior partepellicola ègirata in quel di. Tra le variecapitale ritroviamo il Cimitero del Verano e poi ancora la chiesa dei Santi Domenico e Sisto. Qui sono avvenute le ripresescena del funerale di Michela e del matrimonio tra Corrado e Elisa.

