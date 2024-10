Laprimapagina.it - “Fidati di me” è il nuovo singolo di Sebba

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Da venerdì 18 ottobre 2024 sarà in rotazione radiofonica “DI ME”, ildi, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 4 ottobre. “di me” è un brano che ha come tema principale la libertà. L’artista si presenta come seduttore, invitando la donna a liberarsi da chi la limita e ad esprimere pienamente la sua femminilità in totale libertà. Spiega l’artista a proposito del brano: “Ho pensato questo brano come un inno alla libertà femminile, spesso tenuta in gabbia da relazioni tossiche od ossessive. Mi piace pormi come oggetto del desiderio, quel desiderio che spesso la donna reprime per diverse cause e che diventa sempre più forte per questo motivo”. Il videoclip di “di me”, diretto da Fabio Lipari, è stato girato nello splendido locale “Caffè Dalì” di Capo d’Orlando.