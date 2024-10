Festa Roma, Valeria Marini: “Sogno di lavorare con Ozpetek e Bellocchio” – Video (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Sogno di lavorare con Marco Bellocchio”. Questo è il desiderio che Valeria Marini ha espresso all’Adnkronos sul red carpet della Festa del Cinema di Roma, in occasione dell’anteprima del film di apertura ‘Berlinguer. La grande ambizione’ di Andrea Segre con protagonista Elio Germano. Nel cassetto dei sogni della Marini ci sono anche “Pedro L'articolo Festa Roma, Valeria Marini: “Sogno di lavorare con Ozpetek e Bellocchio” – Video proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – “dicon Marco”. Questo è il desiderio cheha espresso all’Adnkronos sul red carpet delladel Cinema di, in occasione dell’anteprima del film di apertura ‘Berlinguer. La grande ambizione’ di Andrea Segre con protagonista Elio Germano. Nel cassetto dei sogni dellaci sono anche “Pedro L'articolo: “dicon” –proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Festa del Cinema di Roma al via - parterre di star sul red carpet : assente il ministro Giuli – Video - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. (Adnkronos) – È partita ufficialmente stasera, all’Auditorium Parco della Musica, la 19ma edizione della Festa del Cinema di Roma, con l’anteprima del film ‘Berlinguer. (Webmagazine24.it)

Festa Cinema Roma - il sindaco Gualtieri con Agnelli - Lauro e Sangiorgi - “Una personalità unica, il politico più amato dagli italiani. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri all’opening della Festa del Cinema di Roma. Una festa che parla di tutta la città e poi aprire con Berlinguer nel giorno del quarantesimo anniversario è una grandissima emozione”. Ci dice che si può essere rigorosi, seri, sobri ma al tempo stesso empatici con tutto il popolo italiano” aggiunge ... (Lapresse.it)

Festa Cinema Roma - Bianca Berlinguer : “In film mi aspetto rivedere quella passione” - Così a LaPresse Bianca Berlinguer, figlia di Enrico, presente alla Festa del Cinema di Roma per la proiezione in anteprima il film di Andrea Segre ‘Berlinguer, la grande ambizione’. “Sono emozionata perché per la prima volta vediamo papà interpretato da una grande persona e da un grande attore (Elio Germano, ndr). (Lapresse.it)