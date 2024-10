Festa Roma, al via 19esima edizione con Berlinguer e Lino Guanciale (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (askanews) – Dopo la preaperturta con Francis Ford Coppola, al via oggi ufficialmente la diciannovesima Festa del Cinema di Roma. Alle 19, l’attore Lino Guanciale sarà sul palco della Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone della Capitale per inaugurare l’edizione 2024 con la direzione artistica di Paola Malanga. Nel corso della serata sarà presentato il film di apertura, “Berlinguer. La grande ambizione” di Andrea Segre, primo titolo del Concorso Progressive Cinema. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024), 16 ott. (askanews) – Dopo la preaperturta con Francis Ford Coppola, al via oggi ufficialmente la diciannovesimadel Cinema di. Alle 19, l’attoresarà sul palco della Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone della Capitale per inaugurare l’2024 con la direzione artistica di Paola Malanga. Nel corso della serata sarà presentato il film di apertura, “. La grande ambizione” di Andrea Segre, primo titolo del Concorso Progressive Cinema.

