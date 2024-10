Fedez a Lucci: “Frate io ci sono, prendiamoci gli artisti” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Progettava di prendersi “il mercato” musicale degli eventi e dei concerti che è una “prateria, un settore non industrializzato” Federico Leonardo Lucia, in arte ‘Fedez’, parlando al telefono con il capo ultras del Milan, Luca Lucci. In una telefonata del 21 gennaio 2024, intercettata dagli investigatori della polizia di stato che indagano sul tifo organizzato milanese e le connessioni con la criminalità organizzata, l’artista parla con il leader della sud di San Siro. Lapresse.it - Fedez a Lucci: “Frate io ci sono, prendiamoci gli artisti” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Progettava di prendersi “il mercato” musicale degli eventi e dei concerti che è una “prateria, un settore non industrializzato” Federico Leonardo Lucia, in arte ‘’, parlando al telefono con il capo ultras del Milan, Luca. In una telefonata del 21 gennaio 2024, intercettata dagli investigatori della polizia di stato che indagano sul tifo organizzato milanese e le connessioni con la criminalità organizzata, l’artista parla con il leader della sud di San Siro.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inchiesta ultrà - la telefonata di Luca Lucci a Fedez : “Sto facendo un’azienda - ci prendiamo gli artisti” - Luca Lucci, arrestato lo scorso 30 settembre per associazione per delinquere, il 21 gennaio scorso ha avuto una lunga conversazione telefonica con Fedez. Continua a leggere . Il capo ultrà del Milan ha parlato della sua intenzione di creare una "azienda" per organizzare eventi e concerti, con il rapper che gli ha assicurato: "Io ci sono frate". (Fanpage.it)

Fedez al capo ultrà del Milan Luca Lucci : “Pensano che sei un criminale - ma sei un patatone” - In queste nuove intercettazioni, Luca Lucci, come si legge dagli atti, elenca a Fedez “dettagli della sua nuova attività volta alla gestione degli artisti, anche questa con un probabile futuro in complicità con lo stesso interlocutore”. E punta ad avere “150 milioni di euro per fare acquisizioni, io mi prendo il mercato”. (Tpi.it)

Fedez a Lucci : «Sei un patatone - pensano che sei un criminale e in realtà sei più intelligente…» (Striscia la Notizia) - Pinuccio termina commentando che diversi concerti del rapper proprio in Puglia sarebbero stati sponsorizzati da questa agenzia di organizzazione eventi di Lucci, ma stranamente lui non sapeva nulla di tutto quello che sta uscendo in questi giorni. Lucci aveva contattato un manager che si chiama Pesce di cui Fedez non ha la minima stima: «Ma Pesce è un co…. (Ilnapolista.it)