Elezioni Emilia Romagna nuovo sondaggio | de Pascale ancora in testa con il 559%

Elezioni Emilia Romagna, nuovo sondaggio: de Pascale ancora in testa con il 55,9%

Bologna, 16 ottobre 2024 – nuovo sondaggio sulle prossime Elezioni Regionali dell'Emilia-Romagna del 17 e 18 novembre. Michele de Pascale, candidato di centrosinistra, è avanti di 13 punti rispetto alla rivale di centrodestra Elena Ugolini. Pd primo partito Secondo la rilevazione di BidiMedia commissionata da Citynews e resa nota ieri sera, il sindaco di Ravenna sarebbe a quota 55,9% contro il 42,5% della preside, ex sottosegretaria del governo Monti. Dal sondaggio emerge anche il voto di lista che premierebbe il Pd primo partito, al 35,7%, con 11 punti di vantaggio su Fratelli d'Italia fermo al 24% e terzo partito Alleanza Verdi e sinistra (Avs) con il 6,7% avanti rispetto alla lista Ugolini (6,5%), alla Lega (6,1%), Forza Italia (5,6%) e M5s (5,1%). Più indietro, invece, la lista civica di de Pascale al 3,4% e i Riformisti di Azione, Socialisti e +Europa al 3%.

