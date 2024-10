Eleonora Giorgi parla del tumore e svela cosa farà se riuscirà a sconfiggerlo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Eleonora Giorgi rivela dettagli inaspettati sul suo tumore. Scopri la sua toccante confessione! L'articolo Eleonora Giorgi parla del tumore e svela cosa farà se riuscirà a sconfiggerlo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Blogtivvu.com - Eleonora Giorgi parla del tumore e svela cosa farà se riuscirà a sconfiggerlo Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024)rivela dettagli inaspettati sul suo. Scopri la sua toccante confessione! L'articolodelseproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Eleonora Giorgi : “Non so quanto mi resta - parlare del tumore mi ha liberata” - Eleonora Giorgi, 71 anni tra pochi giorni, è la protagonista della cover del nuovo numero di “Vanity Fair” e in […] Continua a leggere Eleonora Giorgi: “Non so quanto mi resta, parlare del tumore mi ha liberata” su Perizona.it . (Perizona.it)

Eleonora Giorgi sul tumore : “Il tempo che resta” - Ha un’unica richiesta: “Ho chiesto che se morirò non voglio che gli dicano che me ne sono andata. L’amore per la famiglia “C’è un tempo per ogni cosa: oggi è finalmente arrivato quello di cogliere tutto l’amore che mi circonda”. “Il valore del tempo che resta”. Lo vivrebbe come un tradimento. Dettata dal momento che sta vivendo, ma anche dall’enorme desiderio di vivere nel tempo, nel “qui e ... (Dilei.it)

“Chi scopre di essere malato vive innanzitutto un’incredibile solitudine. Parlare del tumore è stato liberatorio… Provate a vivere il tempo che resta con bontà” : parla Eleonora Giorgi - Comprai una moto, la mitologica Honda 750, dal mio ex e la prestai ad Alessandro Momo, il ragazzo con cui stavo. Ha avuto due figlie che io adoro. Ho incontrato malati giovani, centinaia di trentenni. Un bozzolo che è più vita di quella che avevo prima”, racconta in un’intervista a Vanity Fair. Mio padre ha avuto una vita parallela con la sorella di Miriam Mafai. (Ilfattoquotidiano.it)