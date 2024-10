Ilrestodelcarlino.it - Ecco la nuova Buena Onda Basket Club

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) È stata presentata ufficialmente, lasquadra di pallacanestro nata per rappresentare Cervia e Cesenatico. Quest’anno la compagine giocherà in Prima Divisione, ma il progetto è ambizioso e coinvolge tante importanti realtà del territorio, per fare ogni anno il salto di categoria. Alla giornata evento tenutasi sul porto di Cesenatico, sono intervenuti molti appassionati cesenaticensi e cervesi, per una presentazione curata da Marco Biasin, socio ftore del team, e Alma Pellegrini, ex arbitro e ora volto di LegaSerie A. L’assessore allo sport del comune di Cesenatico, Gaia Morara, si è complimentata con gli organizzatori: "Questo progetto è una bellissima iniziativa mirata a promuovere la crescita e la visibilità di uno sport che merita sicuramente più attenzione.