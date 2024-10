Gamberorosso.it - È proprio vero che della stella Michelin non importi più nulla a nessuno?

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) I fratelli Filippo e Lorenzo Scapecchi, chef e sommelier di Terramira, uno dei ristoranti più interessantiToscana, si sono affrettati a comunicare il cambio sede – che avverrà a marzo (tra quattro mesi!) senza sede certa - per il timore che una eventuale perditapossa essere associata a una perditaqualità. Èchenon gliene freghi più? Il ristorante Terramira si trasferirà a marzo Nell’autunno caldoristorazione toscana che ha visto (e, temiamo, continuerà a far vedere) la chiusura di molti locali, bisogna stare attenti a non confondere quello che può avere l’odore di una crisi con quello che è soltanto la normale evoluzione, per non dire la crescita di alcune attività. È il caso di Terramira.