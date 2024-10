Dpb | per sanità meno di 900 mln nel 2025 32 mld nel 2026

Dpb: per sanità meno di 900 mln nel 2025, 3,2 mld nel 2026 (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (LaPresse) – Lo stanziamento per il rafforzamento del sistema sanitario previsto dalla manovra di bilancio 2025 ammonta a circa 860 milioni nel 2025 e 3,18 miliardi nel 2026. E’ quanto si evince dalle tabelle del Dpb inviato a Bruxelles. Le ulteriori risorse vengono stanziate “a favore del personale sanitario e incremento del livello di finanziamento del Fondo sanitario nazionale”. Lapresse.it - Dpb: per sanità meno di 900 mln nel 2025, 3,2 mld nel 2026 Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (LaPresse) – Lo stanziamento per il rafforzamento del sistema sanitario previsto dalla manovra di bilancioammonta a circa 860 milioni nele 3,18 miliardi nel. E’ quanto si evince dalle tabelle del Dpb inviato a Bruxelles. Le ulteriori risorse vengono stanziate “a favore del personale sanitario e incremento del livello di finanziamento del Fondo sanitario nazionale”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra : bonus mamme solo con tre figli nel 2025-2026 - E’ quanto apprende LaPresse in merito alla misura introdotta con la scorsa legge di bilancio che prevedeva l’esonero della contribuzione previdenziale, fino a un massimo di 3. (LaPresse) – Il bonus mamme nel 2025 riguarderà le lavoratrici dalla nascita del terzo figlio, come previsto, e non anche quelle che hanno due figli come accaduto quest’anno. (Lapresse.it)

Medicina senza test d’ingresso : nuovo sistema di selezione dal 2025-2026 - Dal prossimo anno accademico, gli aspiranti medici potrebbero accedere alla facoltà di Medicina senza dover affrontare i tradizionali test di ammissione. it. Il nuovo sistema prevede un semestre iniziale ad accesso libero, durante il quale gli studenti dovranno sostenere esami uniformi a livello nazionale. (Dailynews24.it)

Addio ai test d’ingresso per la facoltà di medicina : si entrerà dopo un semestre ad accesso libero. Lo stop forse già dall’anno accademico 2025-2026 - . Lo stop forse già dall’anno accademico 2025-2026 sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Una svolta epocale per l'accesso alle facoltà di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria: la 7^ Commissione del Senato ha dato il via libera al disegno di legge delega che abolisce il numero chiuso al primo semestre. (Orizzontescuola.it)