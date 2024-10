Confesercenti: Premio Moda Fismo 2024 a NeroGiardini (Di mercoledì 16 ottobre 2024) I negozi di Moda italiani aderenti a Confesercenti premiano NeroGiardini, marchio conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo, con oltre 2000 persone impiegate nell’intero indotto e 10 mila paia di scarpe prodotte al giorno L'articolo Confesercenti: Premio Moda Fismo 2024 a NeroGiardini proviene da Firenze Post. .com - Confesercenti: Premio Moda Fismo 2024 a NeroGiardini Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) I negozi diitaliani aderenti apremiano, marchio conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo, con oltre 2000 persone impiegate nell’intero indotto e 10 mila paia di scarpe prodotte al giorno L'articoloproviene da Firenze Post.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Confesercenti lascia il coordinamento imprenditori - È la risposta alla mancata rappresentanza in Camera di Commercio:: «Per lavorare insieme è essenziale una fiducia reciproca» ... (ladigetto.it)

All’azienda NeroGiardini il Premio Moda di Fismo Confesercenti 2024 per il Made in Italy - Fismo Confesercenti ha scelto di tornare a conferire il “Premio Moda”, che è pensato per i brand più iconici del settore, tra i più rappresentativi del Made in Italy a NeroGiardini ... (intoscana.it)

Dati Istat, Confesercenti: “Ferma la spesa delle famiglie, soffre il commercio di vicinato” - Secondo la revisione dei conti economici trimestrali ISTAT, nei primi sei mesi dell'anno l'economia italiana è cresciuta del +0,4% anziché del +0,6% calcolato finora; manca all' appello un + 0,2% di c ... (sulpanaro.net)