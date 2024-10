Cina: al via prima zona di cooperazione turistica transfrontaliera (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Pechino, 16 ott – (Xinhua) – Ieri e’ entrata in funzione la zona di cooperazione turistica transfrontaliera Cina-Vietnam Detian-Ban Gioc Waterfall, con la parte cinese a Chongzuo, una citta’ di confine nella regione autonoma meridionale cinese del Guangxi Zhuang. Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: al via prima zona di cooperazione turistica transfrontaliera Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Pechino, 16 ott – (Xinhua) – Ieri e’ entrata in funzione ladi-Vietnam Detian-Ban Gioc Waterfall, con la parte cinese a Chongzuo, una citta’ di confine nella regione autonoma meridionale cinese del Guangxi Zhuang. Agenzia Xinhua

Bici ’targate’ - bici salvate. Punzonatura anti-ladri. La ciclofficina mobile presa d’assalto in Borgo - Chi acquista una bici rubata, non è furbo, è un ladro". I "virtuosi" delle tronchesi che rubano e rivendono bici, sappiano che circolano sempre più due ruote targate cioè punzonate con codice identificativo del legittimo proprietario. Ieri di buon mattino, due addetti ed un dirigente della "Tirrenica Mobilità" erano pronti in Largo C. (Lanazione.it)

Inflazione nell’Eurozona sotto il 2% - si avvicina il taglio dei tassi - Le tensioni in Medio Oriente sono sempre un fattore di rischio, ma fino a quando la Cina non darà segnali forti di ripresa è difficile immaginare un recupero dell’oro nero. Il calo d ell’inflazione potrebbe quindi favorire un intervento già a partire dalla riunione del 17 ottobre prossimo. La discesa dell’inflazione a settembre è legata soprattutto al calo dei prezzi dell’energia. (Unlimitednews.it)

Trovato corpo in zona alluvione in Val di Cecina - è la donna dispersa - Si tratta di una donna e sarebbe la signora tedesca travolta dall’acqua nella notte tra lunedì e martedì. Il marito della donna e i genitori del piccolo sono riusciti a salvarsi. Con lei fu portato via dalla furia del fiume anche il nipotino di pochi mesi, che ancora manca all’appello. Montecatini Val di Cecina, 30 settembre 2024 – Trovato un corpo nella zona dell’alluvione in Val di Cecina. (Lanazione.it)