Ciclismo, Giro del Veneto 2024 oggi in tv: canale, orario e diretta streaming (Di mercoledì 16 ottobre 2024) oggi andrà in scena l'edizione numero 87 del Giro del Veneto. I corridori si daranno battaglia nei 165.3 km da Verona a Vicenza. La partenza è fissata alle ore 12.30 da Piazza Bra. L'arrivo è previsto intorno alle 16.30, ma tutto dipenderà dall'andatura del gruppo. Il Giro del Veneto 2024 sarà trasmesso in diretta tv su Rai2 a partire dalle ore 15:30, con gli appassionati che potranno seguire la corsa anche in diretta streaming grazie a RaiPlay. Sportface.it vi terrà aggiornati in tempo reale con cronaca, risultati e tanto altro ancora.

Giro del Veneto 2024 oggi : orari - percorso - tv - favoriti. Marc Hirschi il più atteso - . CALENDARIO GIRO DEL VENETO 2024 Mercoledì 16 ottobre 2024 12. 2%) e Torri di Arcugnano (1. Diretta Live testuale: OA Sport. 9 km al 3. Startlist di buona qualità per la gara che vede partenza da Verona ed arrivo a Vicenza: andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, favoriti e programma. 9%). (Oasport.it)

LIVE Giro del Veneto 2024 in DIRETTA : Hirschi favorito - c’è Pellizzari - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’87a edizione del Giro del Veneto, una delle ultime corse della stagione ciclistica internazionale 2024. La corsa organizzata da Filippo Pozzato ha riacquistato del prestigio e dell’importanza negli ultimi due anni e il percorso sarà decisamente interessante: si parte da Verona per arrivare ... (Oasport.it)

Ciclismo - Giro del Veneto 2024 : startlist e favoriti - attesa per Marc Hirschi ma non solo - Molto dipenderà dal ritmo di gara imposto dai corridori, con alcuni nomi di primissimo piano attesi al via dell’appuntamento organizzato da Filippo Pozzato. GIRO DEL VENETO 2024: PROGRAMMA, ORARI, TV E STREAMING PERCORSO E ALTIMETRIA Ciclismo, Giro del Veneto 2024: startlist e favoriti, attesa per Hirschi e Matthews ma non solo Il ruolo di uomo da battere è probabilmente tutto per Marc Hirschi, ... (Sportface.it)