Calciomercato Milan, sfuma il possibile arrivo di Tiago Santos. Il motivo

Milan: sfuma il possibile approdo in rossonero di Tiago Santos nella prossima sessione di Calciomercato. Ecco perché Tiago Santos non arriverà al Milan nel prossimo mese di gennaio. Il terzino portoghese ha subito un grave infortunio, ovvero la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. motivo per cui il calciatore di proprietà del Lille dovrà stare diversi mesi fermo ai box e non potrà vestire la maglia rossonera nella prossima sessione di Calciomercato, ovvero quella invernale. Il club francese ha comunicato così l'infortunio subito dal proprio giocatore nell'allenamento di martedì 15 ottobre: Il nostro terzino Tiago Santos ha subito un infortunio al ginocchio sinistro durante l'allenamento di martedì 15 ottobre.

