Ilgiorno.it - Barzio, alla Pesciola si simula il recupero di due alpinisti feriti

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)(Lecco), 16 ottobre 2024 – Il pilota dell'elicottero fermo in volo a punto fisso in hovering a pochi centimetri da terra e dalle rocce delle guglie della montagna, i militari della Finanza e gli uomini e le donne del Soccorso alpino che in pochi secondi sbarcano al suolo con un balzo nonostante gli zaini pesanti e carichi di attrezzature, l'AW-169M nome in codice Volpe che si alza e si allontana dietro il crinale. Maxi esercitazione in quota per trenta tecnici del Soccorso alpino della stazione di Valsassina e Valvarrone della XIX Delegazione Lariana, insieme a cinque militari del Sagf, il Soccorso alpino della Guardia di finanza di Sondrio, Edolo e Bormio. All'addestramento hanno collaborato anche i finanzieri della Sezione aerea di Varese con base a Venegono, sia per il trasporto dei soccorritori, sia per del materiale tecnico, proprio come avviene durante le missioni reali.