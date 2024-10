“Auto blu usata per fini privati”: chiesto il processo per Gianfranco Miccichè. Prima udienza il 6 novembre (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’accusa è chiara: ha utilizzato l’Auto blu per fini squisitamente privati. Per questo motivo la Procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio per Gianfranco Miccichè convinta della bontà dell’impianto dell’accusa. Sarà il giudice per le udienze preliminari, a partire dal 6 novembre, a decidere se l’ex coordinatore di Forza Italia in Sicilia dovrà andare a processo o meno: Miccichè è indagato per peculato e truffa con l’accusa di avere avuto una “gestione arbitraria e del tutto personalistica”, come scrisse il gip, dell’Auto blu di cui disponeva il deputato regionale. Come emerso dall’inchiesta, Miccichè usava l’Audi, che gli spettava da ex Presidente dell’Ars, per fini “privati”. Per 33 volte, tra marzo e novembre del 2023, avrebbe fatto viaggi privati. Non solo. Ilfattoquotidiano.it - “Auto blu usata per fini privati”: chiesto il processo per Gianfranco Miccichè. Prima udienza il 6 novembre Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’accusa è chiara: ha utilizzato l’blu persquisitamente. Per questo motivo la Procura di Palermo hail rinvio a giudizio perconvinta della bontà dell’impianto dell’accusa. Sarà il giudice per le udienze preliminari, a partire dal 6, a decidere se l’ex coordinatore di Forza Italia in Sicilia dovrà andare ao meno:è indagato per peculato e truffa con l’accusa di avere avuto una “gestione arbitraria e del tutto personalistica”, come scrisse il gip, dell’blu di cui disponeva il deputato regionale. Come emerso dall’inchiesta,usava l’Audi, che gli spettava da ex Presidente dell’Ars, per”. Per 33 volte, tra marzo edel 2023, avrebbe fatto viaggi. Non solo.

