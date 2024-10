Arriva il ciclone polare sull’Italia: piogge e temperature in calo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un’ampia area depressionaria si sta spostando dal Nord Atlantico verso l’Italia. Questo ciclone polare persisterà per diversi giorni, portando con sé un’ondata di maltempo in molte aree e un vortice carico di piogge. È atteso anche un notevole abbassamento delle temperature. Così, si chiude l’Ottobrata, un periodo in cui in diverse località del Sud e in Sicilia abbiamo registrato temperature superiori ai 30 gradi, influenzate dall’anticiclone africano. Con l’arrivo della perturbazione atlantica, tuttavia, non assisteremo a un repentino calo delle temperature. Vediamo quali saranno le modifiche nelle previsioni meteo nei prossimi giorni. Thesocialpost.it - Arriva il ciclone polare sull’Italia: piogge e temperature in calo Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un’ampia area depressionaria si sta spostando dal Nord Atlantico verso l’Italia. Questopersisterà per diversi giorni, portando con sé un’ondata di maltempo in molte aree e un vortice carico di. È atteso anche un notevole abbassamento delle. Così, si chiude l’Ottobrata, un periodo in cui in diverse località del Sud e in Sicilia abbiamo registratosuperiori ai 30 gradi, influenzate dall’antiafricano. Con l’arrivo della perturbazione atlantica, tuttavia, non assisteremo a un repentinodelle. Vediamo quali saranno le modifiche nelle previsioni meteo nei prossimi giorni.

