Appartamento 7A la recensione | il deludente prequel di Rosemary' s Baby

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) La storia di7A è ambientata prima del cult di Roman Polanski e vede protagonista un'aspirante ballerina, coinvolta nel subdolo piano di una setta satanica. Su Paramount+. Si fa presto a dire, in una delle pratiche narrative più infelici che sta prendendo piede ad Hollywood negli ultimi anni. Quando infatti non bastava più aggiungere un numero, 2 - 3 - 4 e così via per proseguire la vita di una saga, ecco che si è scelto di tornare progressivamente alle origini, con storie ambientate prima di titoli ultrafamosi. Non certo una soluzione innovativa, ma che recentemente è sempre più in voga nella speranza di attirare al botteghino - o nel mercato streaming - l'attenzione degli appassionati di suddetti franchise, classici o meno che siano. Certo, affrontare