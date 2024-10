Android 15 è ufficialmente disponibile: smartphone compatibili e furti bloccati con IA (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Google ha ufficialmente rilasciato Android 15, introducendo una serie di innovazioni che puntano a migliorare la sicurezza e l’usabilità dei dispositivi mobili. Tra le principali novità di questa versione c’è l’introduzione dell’intelligenza artificiale (IA) per proteggere gli smartphone dai furti. Grazie a sensori avanzati, Android 15 è in grado di rilevare i movimenti sospetti, come il tentativo di strappare il telefono dalle mani del proprietario. In questi casi, lo schermo si blocca automaticamente, impedendo l’accesso non autorizzato. Android 15 disponibile: smartphone compatibili e furti bloccati con IA Un’altra innovazione è il “Theft Detection Lock”, che sfrutta l’IA per rilevare attività insolite, come tentativi di disconnessione dalla rete o tentativi ripetuti di sblocco falliti, bloccando immediatamente il dispositivo. Chiccheinformatiche.com - Android 15 è ufficialmente disponibile: smartphone compatibili e furti bloccati con IA Leggi tutta la notizia su Chiccheinformatiche.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Google harilasciato15, introducendo una serie di innovazioni che puntano a migliorare la sicurezza e l’usabilità dei dispositivi mobili. Tra le principali novità di questa versione c’è l’introduzione dell’intelligenza artificiale (IA) per proteggere glidai. Grazie a sensori avanzati,15 è in grado di rilevare i movimenti sospetti, come il tentativo di strappare il telefono dalle mani del proprietario. In questi casi, lo schermo si blocca automaticamente, impedendo l’accesso non autorizzato.15con IA Un’altra innovazione è il “Theft Detection Lock”, che sfrutta l’IA per rilevare attività insolite, come tentativi di disconnessione dalla rete o tentativi ripetuti di sblocco falliti, bloccando immediatamente il dispositivo.

