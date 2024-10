Alcol, droga, minacce e insulti: tre patenti ritirate e quattro denunce (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tre patenti ritirate per guida in stato di ebrezza Alcolica, una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e 6 giovani segnalati alla Prefettura di Parma quali assuntori di stupefacente. E' il bilancio di una serie di controlli da parte dei carabinieri della Compagnia di Parma.Nello Parmatoday.it - Alcol, droga, minacce e insulti: tre patenti ritirate e quattro denunce Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Treper guida in stato di ebrezzaica, una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e 6 giovani segnalati alla Prefettura di Parma quali assuntori di stupefacente. E' il bilancio di una serie di controlli da parte dei carabinieri della Compagnia di Parma.Nello

Alcol - armi e droga alla guida : 10 patenti ritirate in un week end - Dieci patenti ritirate, sette automobilisti denunciati e tre segnalati alla Prefettura, oltre a due persone segnalate perchè trovate in possesso di droga. É questo il bilancio dei controlli svolti dai carabinieri nel fine settimana sulle strade del Vco. I risultati Uno degli... (Novaratoday.it)

Verifiche della polizia stradale per prevenire incidenti : tre patenti ritirate - Nel corso del fine settimana appena trascorso, gli agenti della polizia stradale hanno effettuato, insieme al personale dell’ufficio sanitario provinciale della questura di Catania, una serie di controlli finalizzati al contrasto della guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di droghe. In... (Cataniatoday.it)