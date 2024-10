Abolito il numero chiuso a Medicina, Rancan: «Risultato importante» (Di mercoledì 16 ottobre 2024) «Bene il via libera: è positivo vedere che si continui a lavorare per arrivare all’abolizione del numero chiuso alla facoltà di Medicina, un obiettivo che anche noi in Regione Emilia-Romagna chiedevamo da tempo». Così Matteo Rancan, capogruppo della Lega in Regione Emilia-Romagna e segretario Ilpiacenza.it - Abolito il numero chiuso a Medicina, Rancan: «Risultato importante» Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) «Bene il via libera: è positivo vedere che si continui a lavorare per arrivare all’abolizione delalla facoltà di, un obiettivo che anche noi in Regione Emilia-Romagna chiedevamo da tempo». Così Matteo, capogruppo della Lega in Regione Emilia-Romagna e segretario

Medicina - via il test d'ingresso. Come cambia il numero chiuso - Il disegno di legge di delega al Governo, spiega un comunicato, mira a garantire una selezione più equa, basata sulle competenze acquisite degli studenti. In questo modo non solo investiamo nelle giuste aspirazioni dei nostri ragazzi, ma garantiamo anche una preparazione di qualità attraverso un'offerta formativa d'eccellenza" ha concluso. (Agi.it)

Medicina - via il test ma il numero chiuso resta. Come funzionerà l’accesso - La riforma include poi “iniziative di orientamento già durante gli ultimi anni di scuola secondaria, con percorsi specifici per favorire l'ingresso nei corsi di laurea”. "Un'altra promessa mantenuta per i nostri ragazzi – esulta il vicepremier Matteo Salvini sui social – Basta con i test di ingresso a medicina, con la casualità, con le crocette, con la sorte con la fortuna dall'anno ... (Quotidiano.net)

Stop al numero chiuso per Medicina - Odontoiatria e Protesi dentaria - 16 ottobre 2024- Stop a numero chiuso e test ingresso per i corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria e Medicina veterinaria. Ad annunciarlo è il ministero dell’Università e della Ricerca. Questa strategia mira a ottimizzare le risorse disponibili e garantire una preparazione di qualità in un settore cruciale per il Paese. (Ilfaroonline.it)