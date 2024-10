Zonawrestling.net - WWE: Primo confronto tra Cody Rhodes e Gunther, tanto rispetto e qualche frecciatina

Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net

(Di martedì 15 ottobre 2024) Come annunciato da Triple H a Bad Blood, quest’anno per il conseuto appuntamento della WWE in Arabia Saudita, nel PLE Crown Jewel ci saranno alcune novità. Per la prima volta in terra araba i campioni massimi dei due roster, sia maschili che femminili, si sfideranno 1vs1 con in palio la cintura che prende il nome dal PLE, il titolo Crown Jewel. A meno di un mese dall’evento il match maschile è praticamente certo tra il campione mondialee il campione WWE, mentre a livello femminile potrebbe ancora cambiare qualcosa se Tiffany Stratton riuscisse ad incassare il suo Money In The Bank. Fino alla scorsa settimanaha avuto a che fare con la Bloodline 2.0, ma i recenti sviluppi gli permetteranno di concentrarsi solo sulla monumentale sfida contro il campione austriaco.