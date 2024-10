Lopinionista.it - Vodafone, campagna “Hit Line” per promuovere l’offerta dedicata ai clienti under 30

(Di martedì 15 ottobre 2024) MILANO –lancia oggi la“Hit” perla nuova offerta “Young”ai giovanidai 18 ai 30 anni non compiuti. La, oltre ad essere declinata sui canali social e digital, prevede un’attività di guerrilla marketing per le strade di Milano e Torino, che non solo racconta la nuova offerta ma invita le persone e, soprattutto, la generazione Z a scoprire, o riscoprire, i vantaggi e il piacere di una telefonata e non solo ad utilizzare il proprio smartphone per mandare messaggi o navigare in internet.