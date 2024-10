Violenta lite in strada. Giovane accoltellato in via Emilia Ovest: "Qui regna il degrado" (Di martedì 15 ottobre 2024) di Emanuela Zanasi Una lite Violenta in strada sfociata in un’aggressione con coltello. E’ accaduto ieri mattina poco dopo le 9 in via Emilia Ovest, di fronte al parco Ferrari. Un ragazzo straniero è ricoverato all’ospedale di Baggiovara con un ferita al fianco. Per fortuna la lama non è penetrata molto profondamente e i medici del reparto di chirurgia dopo averlo medicato hanno emesso per lui una prognosi di quindici giorni. I carabinieri sono ora alla ricerca dell’aggressore scappato dopo il fatto. Tutto è cominciato davanti al condominio Lambda, il palazzone che si affaccia su via Emilia abitato prevalentemente da stranieri, spesso al centro della cronaca per problemi legati a degrado e microcriminalità. Ilrestodelcarlino.it - Violenta lite in strada. Giovane accoltellato in via Emilia Ovest: "Qui regna il degrado" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 15 ottobre 2024) di Emanuela Zanasi Unainsfociata in un’aggressione con coltello. E’ accaduto ieri mattina poco dopo le 9 in via, di fronte al parco Ferrari. Un ragazzo straniero è ricoverato all’ospedale di Baggiovara con un ferita al fianco. Per fortuna la lama non è penetrata molto profondamente e i medici del reparto di chirurgia dopo averlo medicato hanno emesso per lui una prognosi di quindici giorni. I carabinieri sono ora alla ricerca dell’aggressore scappato dopo il fatto. Tutto è cominciato davanti al condominio Lambda, il palazzone che si affaccia su viaabitato prevalentemente da stranieri, spesso al centro della cronaca per problemi legati ae microcriminalità.

