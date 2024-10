Vino contraffatto venduto anche a 15mila euro a bottiglia: la scoperta (Di martedì 15 ottobre 2024) Sgominata un’organizzazione criminale transnazionale che commercializzava bottiglie di Vino contraffatte vendendole come di pregio. Alcune di queste bottiglie venivano vendute anche a 15.000 euro. Nella mattinata di martedì sono scattate le perquisizioni e i mandati di arresto: in totale sei Milanotoday.it - Vino contraffatto venduto anche a 15mila euro a bottiglia: la scoperta Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Sgominata un’organizzazione criminale transnazionale che commercializzava bottiglie dicontraffatte vendendole come di pregio. Alcune di queste bottiglie venivano vendutea 15.000. Nella mattinata di martedì sono scattate le perquisizioni e i mandati di arresto: in totale sei

Vendevano vino francese di pregio - ma era contraffatto : sei arresti e perquisizioni anche a Monza - I sequestri Nel corso delle operazioni sono state sottoposte a sequestro etichette e bottiglie di vino contraffatte, dispositivi informatici e telefonici degli indagati, denaro ed altri beni di valore e documentazione ritenuta dagli investigatori estremamente utile alle indagini. I reati contestati sono associazione per delinquere finalizzata all'introduzione e commercio nello Stato di prodotti ... (Ilgiorno.it)

