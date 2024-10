UFFICIALE – Lega Serie A e Frecciarossa ancora insieme! E spunta un premio (Di martedì 15 ottobre 2024) Rinnovata la partnership tra la Lega Serie A e Frecciarossa. Inoltre, i giocatori più meritevoli potranno vincere anche un premio. COMUNICATO UFFICIALE – “Prosegue e si consolida la collaborazione tra Lega Serie A e Frecciarossa, che viaggeranno ancora insieme per le stagioni 2024/25, 2025/26 e 2026/27. La Coppa Italia avrà ancora come Title Sponsor il treno Alta Velocità di Trenitalia (Gruppo FS). Brand simbolo di italianità, di sviluppo tecnologico e di alta velocità, che si conferma inoltre Travel Partner di Lega Serie A”. Inter-news.it - UFFICIALE – Lega Serie A e Frecciarossa ancora insieme! E spunta un premio Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Rinnovata la partnership tra laA e. Inoltre, i giocatori più meritevoli potranno vincere anche un. COMUNICATO– “Prosegue e si consolida la collaborazione traA e, che viaggerannoper le stagioni 2024/25, 2025/26 e 2026/27. La Coppa Italia avràcome Title Sponsor il treno Alta Velocità di Trenitalia (Gruppo FS). Brand simbolo di italianità, di sviluppo tecnologico e di alta velocità, che si conferma inoltre Travel Partner diA”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calendari intasati - la Lega Serie A contro la FIFA : il comunicato - L’azione legale si inserisce nel contesto delle diffuse preoccupazioni espresse pubblicamente dai calciatori sull’impatto che un calendario calcistico insostenibile ha sulla loro salute, sul loro benessere e sulla longevità delle loro carriere. La recente giurisprudenza dei tribunali dell`UE, comprese le sentenze della Corte di Giustizia Europea nei casi “Super League” e “Diarra”, chiarisce che, ... (Calcioweb.eu)

Calcio : Lega Serie A. Kvaratskhelia giocatore del mese di settembre - La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli-Lecce, in programma s . L'attaccante del Napoli raggiunge Dybala tra i campioni che hanno vinto di più questo trofeo ROMA - Il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di settembre è stato assegnato al calciatore del Napoli Khvicha Kvaratskhelia. (Ilgiornaleditalia.it)

Lega Serie B - la Sampdoria e Manfredi spingono per Mammì - ma lo stallo sulla presidenza continua - La corsa per la nomina del nuovo presidente della Lega di Serie B rimane in stallo, con poche aspettative di una risoluzione imminente. Nonostante... (Calciomercato.com)