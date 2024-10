«Tutti dovrebbero avere figli», Bucci accende il confronto con Orlando. La replica: «Criminalizza chi non ha potuto averne» (Di martedì 15 ottobre 2024) Il tema della denatalità continua a essere al centro di polemiche. L’ultima ieri sera, lunedì 14 ottobre, durante un dibattito promosso dalla Curia di Genova tra i due candidati alla presidenza, Marco Bucci e Andrea Orlando. «È un problema italiano», ha detto Marco Bucci promettendo politiche a riguardo. «Se non si fanno figli non è solo un problema economico, ma di altro tipo. E io vorrei che Tutti noi avessimo fatto figli. Fare figli fa bene alla società». Alle parole del candidato di centrodestra, padre di due figli, ha risposto Orlando, che di figli non ne ha. «Non ho ricette contro la denatalità, ma sono sicuro che non sia un problema che si risolve Criminalizzando le persone che non hanno figli perché non li hanno potuti avere». A due settimane dalle elezioni, i toni tra i due candidati si fanno sempre più accesi. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di martedì 15 ottobre 2024) Il tema della denatalità continua a essere al centro di polemiche. L’ultima ieri sera, lunedì 14 ottobre, durante un dibattito promosso dalla Curia di Genova tra i due candidati alla presidenza, Marcoe Andrea. «È un problema italiano», ha detto Marcopromettendo politiche a riguardo. «Se non si fannonon è solo un problema economico, ma di altro tipo. E io vorrei chenoi avessimo fatto. Farefa bene alla società». Alle parole del candidato di centrodestra, padre di due, ha risposto, che dinon ne ha. «Non ho ricette contro la denatalità, ma sono sicuro che non sia un problema che si risolvendo le persone che non hannoperché non li hanno potuti». A due settimane dalle elezioni, i toni tra i due candidati si fanno sempre più accesi.

