“The Princess of the Night”, nuovo album di Vanessa Tagliabue Yorke (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (askanews) – “The Princess of the Night” è il nuovo album di Vanessa Tagliabue Yorke, in uscita il 18 ottobre per Azzurra Music. Per il celebre trombettista jazz Enrico Rava, l’album è “come uno scrigno magico: lo apriamo per scoprire dodici meraviglie, che ci raccontano il mondo di Vanessa”. Perché Vanessa, ricorda Rava, è un’artista straordinaria: pittrice, scultrice, compositrice e soprattutto cantante con una voce unica capace di colpirci direttamente al cuore. La sua espressività e la sua capacità di trasmetterci le sue emozioni sono doti rarissime che ne fanno una grande interprete”. L’album è una riflessione poetica sulla notte e i suoi misteri, ineffabile ed inquieta, silenziosa e oscura, un viaggio guidato dal talento della cantante che mostra in maniera sempre più evidente le notevoli doti di raffinata cantante, arrangiatrice e compositrice. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (askanews) – “Theof the” è ildi, in uscita il 18 ottobre per Azzurra Music. Per il celebre trombettista jazz Enrico Rava, l’è “come uno scrigno magico: lo apriamo per scoprire dodici meraviglie, che ci raccontano il mondo di”. Perché, ricorda Rava, è un’artista straordinaria: pittrice, scultrice, compositrice e soprattutto cantante con una voce unica capace di colpirci direttamente al cuore. La sua espressività e la sua capacità di trasmetterci le sue emozioni sono doti rarissime che ne fanno una grande interprete”. L’è una riflessione poetica sulla notte e i suoi misteri, ineffabile ed inquieta, silenziosa e oscura, un viaggio guidato dal talento della cantante che mostra in maniera sempre più evidente le notevoli doti di raffinata cantante, arrangiatrice e compositrice.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

DJI lancia Air 3S: drone con doppia fotocamera per fotografia di viaggio - DJI lancia Air 3S, drone leggero con doppia fotocamera, rilevamento ostacoli notturno e funzioni avanzate per la fotografia di viaggio. (techprincess.it)

“The Princess of the Night”, nuovo album di Vanessa Tagliabue Yorke - Roma, 15 ott. (askanews) – “The Princess of the Night” è il nuovo album di Vanessa Tagliabue Yorke, in uscita il 18 ottobre per Azzurra Music. Per il celebre trombettista jazz Enrico Rava, l’album è “ ... (askanews.it)

Diventa un Narrative Designer: il nuovo corso online della Digital Bros Game Academy - La Digital Bros Game Academy lancia il nuovo corso online di Narrative Design per insegnare agli studenti a creare storie coinvolgenti ... (techprincess.it)