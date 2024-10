Panorama.it - The Apprentice: il film che racconta l'ascesa di Donald Trump tra potere, eccessi e scandali

(Di martedì 15 ottobre 2024) A metà di The, il biopic sul giovaneJ.distribuito nelle sale l’11 ottobre in America e il 17 in Italia, l'aspetto delcambia. Fin dall'inizio, le immagini hanno avuto la qualità sgranata tipica deidegli anni '70, periodo in cui ilinizia. Poi, all'improvviso, mentre(Sebastian Stan) rilascia un'intervista televisiva nel 1980, deboli linee orizzontali iniziano a tagliare l'immagine, richiamando lo sfarfallio del video analogico. È un accenno al futuro e a una realtà nuova: A star is born (È nata una stella). Thearriva nelle sale poco prima delle elezioni presidenziali americane. La reazione del veroalha fatto pensare che il biopic avesse le carte in regola per essere una bomba.