Teo Teocoli: “Non parlo più con Adriano Celentano per colpa del programma ‘Adrian'” (Di martedì 15 ottobre 2024) A Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1 Teo Teocoli è tornato a parlare della querelle con Adriano Celentano, aggiungendo ulteriori dettagli sui motivi della loro lontananza: "La causa della nostra rottura è stato proprio il programma 'Adrian'". Fanpage.it - Teo Teocoli: “Non parlo più con Adriano Celentano per colpa del programma ‘Adrian'” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) A Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1 Teoè tornato a parlare della querelle con, aggiungendo ulteriori dettagli sui motivi della loro lontananza: "La causa della nostra rottura è stato proprio il'Adrian'".

Adriano Celentano “sparito” - l’indiscrezione pungente sulla mancata risposta a Teo Teocoli - Adriano Celentano è sparito dalle scene televisive già da tempo e la sua assenza ha lasciato spazio a speculazioni e indiscrezioni sui possibili motivi. L’intervento ha spinto Celentano a “riemergere” pubblicamente per rispondere, forse stuzzicato dalla narrazione che i media stanno facendo sul suo conto. (Tvzap.it)

Striscia consegna il Tapiro d’oro a Teo Teocoli : “Dovreste darlo ad Adriano Celentano - ma troverete Claudia Mori con una mazza” [VIDEO] - Cos’è successo tra Teo Teocoli e Adriano Celentano? Facciamo un passo indietro per capire cos’è successo in questi giorni tra il comico e il Molleggiato. Resta da capire se ci sarà un’ulteriore replica di Celentano, o se bisogna attendere il 6 gennaio per vedere quali saranno gli sviluppi di questa strana querelle. (Dayitalianews.com)

“Dovreste darlo ad Adriano Celentano - il Tapiro. Unico problema - sulla porta di casa sua vi attende Claudia Mori con una mazza” : Teo Teocoli scatenato - Naturalmente a stretto giro è arrivata la contro-replica di Teocoli: “Adriano Celentano ha detto che non mi risponde perché mi vuole bene? Ma non ci credo, non è vero secondo me, c’è un’amicizia cinquantennale. Il Molleggiato aveva risposto sui social: “Come fai a non capirlo? Tu non devi essere triste, sennò poi mi intristisco anch’io. (Ilfattoquotidiano.it)