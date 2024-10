Temptation Island, Filippo interrompe l’esterna di Mirco e Alessia (Di martedì 15 ottobre 2024) A Temptation Island Filippo ha interrotto Mirco e Alessia per comunicare al fidanzato la volontà di Giulia di avere un confronto L'articolo Temptation Island, Filippo interrompe l’esterna di Mirco e Alessia proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Temptation Island, Filippo interrompe l’esterna di Mirco e Alessia Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Aha interrottoper comunicare al fidanzato la volontà di Giulia di avere un confronto L'articolodiproviene da Novella 2000.

Temptation Island 2024 - Filippo Bisciglia - in barca - fa un gesto mai accaduto prima | Video Witty Tv - I due si ripromettono di andare a prendere un caffè ‘lunghissimo’ insieme e poi si lasciano andare a coccole e abbracci. Mentre Giulia parla con il single Bruno, la tentatrice Alessia scoppia in lacrime pensando alla fine della sua conoscenza con Mirco. Subito dopo però Mirco esce dal villaggio per trascorrere qualche giorno con la single Alessia. (Superguidatv.it)

Temptation Island 12 - diretta sesta puntata : Filippo interrompe la gita tra Mirco e la single Alessia - Per alcuni di loro, l’epilogo potrebbe arrivare già stasera. it si rinnova dunque il liveblogging del martedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade ai protagonisti del reality show nel corso della sesta puntata. Dopo il falò di confronto anticipato tra Alfred Ekhator e Anna Acciardi, che hanno deciso di uscire separati dal programma, Filippo raggiungerà ... (Davidemaggio.it)

Temptation Island - Federica Petagna ha chiuso con Alfonso D’Apice : la reazione della famiglia di lei - La segnalazione infatti rivela che “non possono esporsi più di tanto”, a dimostrazione che i due stanno cercando di gestire la fine della loro relazione nel modo più riservato possibile, evitando l’attenzione mediatica e i gossip eccessivi. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Temptation Island, Anna Acciardi e Alfred Ekhator sono tornati insieme? Parla la tentatrice Sofia ... (Anticipazionitv.it)