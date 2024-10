Tajani, sulle banche non ci saranno tasse (Di martedì 15 ottobre 2024) "Non ci saranno tasse". Così il vicepremier Antonio Tajani, al margine della replica della premier Giorgia Meloni in Aula al Senato, ha risposto a chi chiedeva se fosse risolta la questione delle banche in vista della manovra. Quotidiano.net - Tajani, sulle banche non ci saranno tasse Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) "Non ci". Così il vicepremier Antonio, al margine della replica della premier Giorgia Meloni in Aula al Senato, ha risposto a chi chiedeva se fosse risolta la questione dellein vista della manovra.

