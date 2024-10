Superenalotto, centrato il 6 da 89 milioni di euro alla tabaccheria Fortuna di Riva del Garda con una schedina da 3 euro. Chi è il vincitore (Di martedì 15 ottobre 2024) Il Superenalotto regala un Jackpot da 89.221.270,22 milioni di euro: la sestina vincente (23 45 44 1 60 47 JOLLY 14 SUPERSTAR 19) è stata realizzata a Riva del Garda (Trento) alla tabaccheria Leggo.it - Superenalotto, centrato il 6 da 89 milioni di euro alla tabaccheria Fortuna di Riva del Garda con una schedina da 3 euro. Chi è il vincitore Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ilregala un Jackpot da 89.221.270,22di: la sestina vincente (23 45 44 1 60 47 JOLLY 14 SUPERSTAR 19) è stata realizzata adel(Trento)

