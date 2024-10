Lanazione.it - Solidarietà: gli acchiappafantasmi fiorentini sul grande schermo per il Meyer

(Di martedì 15 ottobre 2024) Firenze, 15 ottobre 2024 – Grazie alcuore degliin salsa fiorentina, presto ilpotrà contare su un nuovo importante apparecchio medico per i bimbi ricoverati. E’ quasi giunta alla fine la raccolta fondi legata al fan film ‘Assault on Florence’. "Manca davvero poco per l’acquisto della macchina medicale, che è l’obiettivo del nostro progetto benefico. Siamo fieri di aver contribuito a questa giusta causa", dice Renato Di Marcantonio, presidente dell'associazione Gens Florentiae, che sta portando avanti la bellissima iniziativa. Che ora raddoppia. La scrittura della sceneggiatura per ‘Assault on Florence 2’ è infatti conclusa e presto vedremo i fantasmi tornare a Firenze in un nuovo capitolo della saga. Lo annuncia sempre Di Marcantonio, che ha nuovamente il ruolo di produttore, sceneggiatore e attore nel sequel del fan film dedicato ai Ghostbusters.