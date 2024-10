Sarah Ferguson: “Dopo il tumore al seno ho scoperto un melanoma, ma la prevenzione mi ha salvata” (Di martedì 15 ottobre 2024) Sarah Ferguson ha raccontato di aver scoperto un melanoma, dopo il tumore al seno, grazie alla prevenzione. Dopo uno screening, infatti, ha iniziato delle terapie: "Quel controllo e le cure a cui mi sono sottoposta mi hanno salvato la vita". Fanpage.it - Sarah Ferguson: “Dopo il tumore al seno ho scoperto un melanoma, ma la prevenzione mi ha salvata” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024)ha raccontato di averun, dopo ilal, grazie alla. Dopo uno screening, infatti, ha iniziato delle terapie: "Quel controllo e le cure a cui mi sono sottoposta mi hanno salvato la vita".

Sarah Ferguson torna a parlare del tumore : “Pensavo fosse una sentenza di morte” - Sarah Ferguson, l’impegno per la prevenzione Sarah Ferguson ha deciso d’impegnarsi in prima persona per la lotta contro il tumore, entrando a far parte della Prevent Breast Cancer, La Duchessa non si è tirata indietro raccontando apertamente il periodo difficile passato quando ha dovuto lottare in prima persona contro la malattia: “A peggiorare le cose, l’anno scorso mi è stato diagnosticato un ... (Dilei.it)