Reggia di Caserta, chiude la mostra "Visioni" nella Gran Galleria

Tempo di lettura: 3 minuti Le fotografie "Attraversamenti" di Luciano D'Inverno e "Genius et Loci – La drammaturgia dello sguardo" di Luciano Romano acquisite al patrimonio del Museo Maffei: "Visioni è una parola chiave del Museo. La Reggia di Caserta ha una sua visione che ispira la gestione quotidiana e la programmazione a medio e lungo termine" Si è chiusa ieri alla Reggia di Caserta la mostra "Visioni", realizzata con le campagne fotografiche "Attraversamenti" di Luciano D'Inverno e "Genius et Loci – La drammaturgia dello sguardo" di Luciano Romano, vincitrici del bando "Strategia Fotografia" della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Le oltre centotrenta opere arricchiscono ora il patrimonio del Museo.

