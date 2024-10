Presto sarà possibile spostare le passkey tra diversi servizi (Di martedì 15 ottobre 2024) La FIDO Alliance ha sviluppato degli standard provvisori per il trasferimento delle credenziali da un gestore a un altro. L'articolo Presto sarà possibile spostare le passkey tra diversi servizi proviene da TuttoAndroid. Tuttoandroid.net - Presto sarà possibile spostare le passkey tra diversi servizi Leggi tutta la notizia su Tuttoandroid.net (Di martedì 15 ottobre 2024) La FIDO Alliance ha sviluppato degli standard provvisori per il trasferimento delle credenziali da un gestore a un altro. L'articololetraproviene da TuttoAndroid.

Microsoft "libera" lo streaming di videogiochi. Presto sarà giocabile in cloud qualunque gioco nella libreria - La novità sarà prima accessibile agli utenti Xbox Insider, ma successivamente verrà garantita a tutti, secondo The Verge. Alcuni titoli mancheranno per questioni contrattuali, ma migliaia di giochi saranno disponibili... Leggi tutto . (Dday.it)

Haaland - il gol più bello : sarà presto papà - ecco l’annuncio sui social - L'attaccante norvegese del Manchester City, dopo aver segnato con la sua Nazionale, ha esultato in modo emblematico. (Golssip.it)

Hera - demolito il serbatoio pensile : l'area sarà presto restituita al Comune - A Voghiera è in fase di conclusione il cantiere del Gruppo Hera che, in accordo con l'Amministrazione comunale, ha smontato l'infrastruttura alta quasi 30 metri riqualificando il sito di via Costa. La zona, senza l'ingombrante presenza del manufatto, ha quindi cambiato volto Iscriviti al... (Ferraratoday.it)