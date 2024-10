Piero Marrazzo, la sua vicenda in un libro: “C’è un video che ti riguarda…” (Di martedì 15 ottobre 2024) Piero Marrazzo era il presidente della Regione Lazio quando, nel luglio del 2009, quattro carabinieri ‘infedeli’, poi condannati nel processo in cui lui è stato parte lesa, gli tendono una trappola sorprendendolo in un appartamento di via Gradoli, a Roma, con una prostituta trans a consumare cocaina, e girano un video per poterlo poi ricattare. Da quel momento la sua carriera politica si interrompe bruscamente. E anche la sua vita cambia. Oggi il giornalista racconta la sua drammatica vicenda in un libro dal titolo ‘Storia senza eroi’, in uscita proprio in questi giorni, edito da Marsilio. Il Corriere della Sera ne pubblica alcuni interessanti estratti.Leggi anche: Georgia sotto shock: Abramidze, modella transgender, uccisa dopo l’approvazione della legge anti-Lgbt La telefonata di Berlusconi a Marrazzo: “C’è un video” “’C’è il presidente Berlusconi in linea, glielo passo?’. Thesocialpost.it - Piero Marrazzo, la sua vicenda in un libro: “C’è un video che ti riguarda…” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 15 ottobre 2024)era il presidente della Regione Lazio quando, nel luglio del 2009, quattro carabinieri ‘infedeli’, poi condannati nel processo in cui lui è stato parte lesa, gli tendono una trappola sorprendendolo in un appartamento di via Gradoli, a Roma, con una prostituta trans a consumare cocaina, e girano unper poterlo poi ricattare. Da quel momento la sua carriera politica si interrompe bruscamente. E anche la sua vita cambia. Oggi il giornalista racconta la sua drammaticain undal titolo ‘Storia senza eroi’, in uscita proprio in questi giorni, edito da Marsilio. Il Corriere della Sera ne pubblica alcuni interessanti estratti.Leggi anche: Georgia sotto shock: Abramidze, modella transgender, uccisa dopo l’approvazione della legge anti-Lgbt La telefonata di Berlusconi a: “C’è un” “’C’è il presidente Berlusconi in linea, glielo passo?’.

