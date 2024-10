Paolo Bonolis interviene (in un modo speciale) dopo le polemiche che hanno travolto l’ex Sonia Bruganelli (Di martedì 15 ottobre 2024) Paolo Bonolis difende Sonia Bruganelli e mette a tacere tutte le polemiche che girano intorno alla sua ex moglie L'articolo Paolo Bonolis interviene (in un modo speciale) dopo le polemiche che hanno travolto l’ex Sonia Bruganelli proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Paolo Bonolis interviene (in un modo speciale) dopo le polemiche che hanno travolto l’ex Sonia Bruganelli Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di martedì 15 ottobre 2024)difendee mette a tacere tutte leche girano intorno alla sua ex moglie L'articolo(in unlecheproviene da Novella 2000.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Paolo Bonolis rompe il silenzio : le sue parole - dopo le polemiche sulla ex Sonia Bruganelli - Dopo giorni di dibattiti televisivi che vedono protagonista Sonia Bruganelli come concorrente di Ballando con le stelle, Paolo Bonolis interviene con un post che rompe il silenzio mantenuto fino ad ora. In questi giorni il conduttore, ex marito di Sonia e padre dei suoi tre figli, è stato citato. . (Today.it)

Paolo Bonolis rompe il silenzio dopo le polemiche sulla ex moglie Sonia Bruganelli - Dopo giorni di dibattiti televisivi che vedono protagonista Sonia Bruganelli come concorrente di Ballando con le stelle, Paolo Bonolis interviene con un post che rompe il silenzio mantenuto fino ad ora. . In questi giorni il conduttore, ex marito di Sonia e padre dei suoi tre figli, è stato citato. (Today.it)