Pandolfini – Roma | Film Dive e Gioielli – in collaborazione con Festa del Cinema di Roma ospite Valentina Cervi

Roma: Film, Dive E Gioielli In occasione del suo centenario, Pandolfini sceglie la Festa del Cinema di Roma per celebrare la storia del gioiello con un evento esclusivo a cura di Amanda Triossi, esperta di fama internazionale. ospite d'eccezione, l'attrice Valentina Cervi Pandolfini, la più antica Casa d'Aste d'Italia, chiude in grande stile la rassegna di appuntamenti organizzati in occasione del suo centenario con l'esclusivo evento Roma: Film, Dive e Gioielli, una conversazione con l'esperta e storica del gioiello Amanda Triossi e l'attrice italiana Valentina Cervi. In collaborazione con Festa del Cinema di Roma – che da quasi vent'anni celebra la settima arte nella capitale – quello di giovedì 17 ottobre alle 18.

