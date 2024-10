Nuova Editoria Organizzata presenta “Robin e il pettirosso” (Di martedì 15 ottobre 2024) Robin e il pettirosso è la Nuova opera edita da Nuova Editoria Organizzata, scritta e disegnata da Arianna Melone. Dopo varie scorribande come autrice unica per BeccoGiallo e come disegnatrice sia per progetti francesi che per Malombra, il fumetto scritto da Salvatore Vivenzio e da lei disegnato sempre per Nuova Editoria Organizzata, Arianna Melone torna con un libro fragile e delicato, una storia per bambini e adulti sulla capacità di prendersi cura degli altri e di sé stessi. Robin è una bambina di sette anni dai capelli corti e rossi, insicura e incerta su cosa le possa riservare il futuro. Tornando a casa, un giorno, si trova coinvolta nel salvataggio di un pettirosso ferito ricevuto da una donna sui trampoli, così dovrà scortare questouccellino fin sulla collina, dal veterinario che può curarlo. Nerdpool.it - Nuova Editoria Organizzata presenta “Robin e il pettirosso” Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di martedì 15 ottobre 2024)e ilè laopera edita da, scritta e disegnata da Arianna Melone. Dopo varie scorribande come autrice unica per BeccoGiallo e come disegnatrice sia per progetti francesi che per Malombra, il fumetto scritto da Salvatore Vivenzio e da lei disegnato sempre per, Arianna Melone torna con un libro fragile e delicato, una storia per bambini e adulti sulla capacità di prendersi cura degli altri e di sé stessi.è una bambina di sette anni dai capelli corti e rossi, insicura e incerta su cosa le possa riservare il futuro. Tornando a casa, un giorno, si trova coinvolta nel salvataggio di unferito ricevuto da una donna sui trampoli, così dovrà scortare questouccellino fin sulla collina, dal veterinario che può curarlo.

