Nazionale : “Spagna, Polonia, Svizzera e Danimarca match entusiasmante, Scozia e Portogallo solide in difesa, brillano Irlanda del Nord e Kosovo” (Di martedì 15 ottobre 2024) Nazionale Spagna – Serbia: Vittoria netta e qualificazione per gli iberici Nella serata di Nazionale, una delle partite più attese era quella tra Spagna e Serbia. Gli spagnoli hanno dominato il match, vincendo nettamente e assicurandosi un posto nei quarti di finale. Nonostante un errore dal dischetto, Álvaro Morata è stato uno dei protagonisti della serata: oltre al rigore fallito, è riuscito a segnare la seconda rete per la sua squadra, confermando ancora una volta il suo peso offensivo. La Serbia ha sofferto a lungo, e la situazione è peggiorata ulteriormente quando Strahinja Pavlovic, difensore del Milan, è stato espulso nel secondo tempo, riducendo le speranze di rimonta dei serbi. Con questa vittoria, la Spagna si proietta verso le fasi finali con grande fiducia e solidità. Terzotemponapoli.com - Nazionale : “Spagna, Polonia, Svizzera e Danimarca match entusiasmante, Scozia e Portogallo solide in difesa, brillano Irlanda del Nord e Kosovo” Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di martedì 15 ottobre 2024)– Serbia: Vittoria netta e qualificazione per gli iberici Nella serata di, una delle partite più attese era quella trae Serbia. Gli spagnoli hanno dominato il, vincendo nettamente e assicurandosi un posto nei quarti di finale. Nonostante un errore dal dischetto, Álvaro Morata è stato uno dei protagonisti della serata: oltre al rigore fallito, è riuscito a segnare la seconda rete per la sua squadra, confermando ancora una volta il suo peso offensivo. La Serbia ha sofferto a lungo, e la situazione è peggiorata ulteriormente quando Strahinja Pavlovic, difensore del Milan, è stato espulso nel secondo tempo, riducendo le speranze di rimonta dei serbi. Con questa vittoria, lasi proietta verso le fasi finali con grande fiducia e solidità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Leonor di Spagna - in divisa da Guardiamarina alla Festa nazionale - Allieva all'Accademia navale di Pontevedra dallo scorso agosto, la principessa ha partecipato al suo primo evento ufficiale in divisa da guardiamarina, accanto al padre Felipe VI e alla madre Letizia Ortiz. Assente, invece, la sorella minore Sofia, che studia in Galles. (Vanityfair.it)

Spagna - parata militare sotto la pioggia per festa nazionale - Il re Felipe VI e altre personalità hanno assistito mentre truppe, veicoli militari e unità cerimoniali sfilavano lungo il Paseo de la Castellana. La Spagna ha celebrato la sua Festa Nazionale sabato con una grande parata militare nel cuore di Madrid, nonostante un forte acquazzone che ha minacciato di rovinare i festeggiamenti. (Lapresse.it)

Dalla Toscana alla Spagna per il convegno internazionale di Iclcm - Il convegno si intitola “L'ispirazione delle opere letterarie nella musica” ed è dedicato al 25° anniversario della scomparsa di Uxío Novoneyra, “Il convegno sarà l’occasione per incontrare tanti colleghi delle case museo di tutto il mondo, dei musei letterari e musicali - dichiara Adriano Rigoli, presidente dell'Iclcm e dell’Associazione Nazionale Case della Memoria -. (Lanazione.it)