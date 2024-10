Napoli, Lobotka si ferma in Nazionale per infortunio (Di martedì 15 ottobre 2024) Possibile tegola pesantissima per il Napoli che è in ansia per Stanislav Lobotka uscito all’83’ per un infortunio durante il match di Nations League tra Slovacchia e Azerbaijan. Il centrocampista del Napoli ha accusato un fastidio all’altezza del flessore e ha subito chiamato il cambio. Le sue condizioni saranno chiaramente da valutare nei prossimi giorni ma con ogni probabilità potrebbe saltare la trasferta di Empoli. Appena rientrerà a Napoli si sottoporrà agli esami clinici del caso per capire l’entità dell’infortunio e stabilire i possibili tempi di recupero. L'articolo Napoli, Lobotka si ferma in Nazionale per infortunio CalcioWeb. Calcioweb.eu - Napoli, Lobotka si ferma in Nazionale per infortunio Leggi tutta la notizia su Calcioweb.eu (Di martedì 15 ottobre 2024) Possibile tegola pesantissima per ilche è in ansia per Stanislavuscito all’83’ per undurante il match di Nations League tra Slovacchia e Azerbaijan. Il centrocampista delha accusato un fastidio all’altezza del flessore e ha subito chiamato il cambio. Le sue condizioni saranno chiaramente da valutare nei prossimi giorni ma con ogni probabilità potrebbe saltare la trasferta di Empoli. Appena rientrerà asi sottoporrà agli esami clinici del caso per capire l’entità dell’e stabilire i possibili tempi di recupero. L'articolosiinperCalcioWeb.

Verso Empoli-Napoli - Lobotka e le notizie sui toscani - Domani sarà invece la volta di Gilmour, McTominay, Rrahmani e Rafa Marin. . L’ex Fiorentina e Spezia è destinato ad arricchire la batteria dei centrocampisti di inserimento, capace di poter giocare anche come trequartista. Con loro poi anche Ngonge e Kvaratskhelia. Ma oggi, come detto, l’attenzione è tutta per Lobotka. (Terzotemponapoli.com)

Napoli - le nazionali 'colpiscono' ancora : Lobotka si fa male con la Slovacchia - Non arrivano buone notizie per Antonio Conte a pochi giorni dalla ripresa del campionato. Stanislav Lobotka, infatti, ha accusato un problema fisico in nazionale. Il centrocampista del Napoli è stato costretto a lasciare il campo nel finale del match di Nations League tra l'Azerbaijan e la... (Napolitoday.it)

Napoli - infortunio per Lobotka con la Slovacchia : problema muscolare - The post Napoli, infortunio per Lobotka con la Slovacchia: problema muscolare appeared first on SportFace. I media slovacchi, STVR il più autorevole, parlano di un infortunio al muscolo della coscia, in particolare al flessore, ma non sono noti ulteriori dettagli né ovviamente i tempi di recupero. Ulteriori esami specialistici nelle prossime ore. (Sportface.it)