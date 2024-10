Sport.quotidiano.net - Momento difficile. "Montefano, serve maggiore attenzione sin dal fischio d’inizio»

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di martedì 15 ottobre 2024) "C’è da essere subito più attenti e concentrati perché ci ha condizionato il gol preso dopo due minuti". Lorenzo Gigli (foto), diesse del, commenta la sconfitta 3-0 a Osimo. "Era successo anche a Montecchio di prendere una rete molto presto – ricorda – e contro Fabriano abbiamo subito gol dopo 20 minuti. C’è da rimboccarsi le maniche per cambiare il trend". Alcune assenze si fanno sentire, come quella di Sindic che dà equilibrio al centrocampo, e di Di Lallo, un giocatore molto importante per la difesa, mentre l’assenza di Palmucci è nota da tempo e si protrarrà ancora. "È vero, abbiamo delle assenze ma ciò non significa rendere la vita più semplice agli avversari". Sindic è in fase di recupero, Di Lallo sarà a disposizione per il match contro il Monturano.