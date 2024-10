Ilrestodelcarlino.it - Modigliana ricorda l’ottobre 1944: evento sul tragico bombardamento

(Di martedì 15 ottobre 2024) Domattina alle 10,30 a, nella sala Bernabei, saràto l’80° anniversario deldel 16 ottobre: una tragedia in cui persero la vita 39 persone, fra loro molti bambini. Inoltre una quarantina di persone rimasero gravemente ferite. Per il sindaco Jader Dardi che invita la cittadinanza a partecipare: "Un atto che ha lasciato ferite profonde nella Comunità". Quel giorno, alle 16.20, dodici caccia-bombardieri alleati sganciarono un centinaio di bombe, dai cimiteri fino alla Rocca dei Conti Guidi. I bersagli potevano essere operai che, costretti dai tedeschi, stavano minando i ponti. "Ma i ponti non furono colpiti – commentò Elvio Bergamini, fotografo locale ora scomparso –. A distruggerli furono i tedeschi in ritirata, quando lasciarono il territorio incalzati dalle forze di terra degli alleati".